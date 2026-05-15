東京から大阪への移動手段として、新幹線のほかに完全個室夜行バスという選択肢もあります。しかし、完全個室夜行バスは「ちゃんと眠れるのか」「新幹線と比べてどちらがお得なのか」と疑問に感じる方もいるでしょう。 本記事では、完全個室夜行バスのサービス内容や「新幹線＋ビジネスホテル」との違いを解説します。完全個室夜行バスと新幹線、どちらがよいか知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。