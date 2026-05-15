新年度に念願の課長に昇進し、給料が増えてうれしいという人もいるでしょう。しかし、管理職は基本的には残業代が出ません。 そのため、例えば課長になって月給が2万円増えたものの、残業が20時間増えた場合、「時給換算すると損なのでは？」と感じることもあるかもしれません。 本記事では、管理職と残業代の関係や、時給換算での変化、さらに年収ベースや働き方の観点から、昇進が本当に損なのか解説します