パ・リーグ 千葉ロッテマリーンズ・藤原恭大選手が、「2026年3、4月度スカパー！サヨナラ賞」を受賞した。この賞は、その月の全サヨナラ試合の中で、最も劇的なサヨナラ打を放った選手を称えるもの。藤原選手にとっては、プロ入り後初のサヨナラヒットでの受賞となった。藤原選手は、4月3日にZOZOマリンスタジアムで行われた対福岡ソフトバンク1回戦、9回裏二死二、三塁の場面で、右翼手の頭上を越える逆転サヨナラ2点適時二塁打を