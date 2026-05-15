【初音ミク スマイル×フューチャーVer.】 受注期間：5月15日～7月29日 2027年7月 発売予定 価格：32,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「初音ミク スマイル×フューチャーVer.」を2027年7月に発売する。受注期間は7月29日まで。価格は32,800円。 本製品は、グッドスマイルカンパニーが開催した「初音ミ