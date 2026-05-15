再び飲酒運転を巡る騒動で世間を騒がせている。かつては「期待の若手」と目されていたソン・スンウォンだ。【写真】ソン・スンウォン、父のベンツで無免許泥酔運転→逃走ソン・スンウォンは2018年、ソウル・江南（カンナム）で無免許かつ泥酔状態で運転し、事故を起こした末に逃走した疑いで裁判にかけられた。当時の血中アルコール濃度は0.206％と、免許取消基準を大幅に超える数値だった。さらに、すでに別の飲酒事故で免許が取