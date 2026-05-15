エバラ食品工業は5月15日、プロサッカークラブ「川崎フロンターレ」の公式カフェ「FRO CAFE」(フロ カフェ)にて、同社商品を使用したメニューを販売するコラボ企画を開始した。2025年にも実施した企画で、4回に分けて行い累計1,597食を販売した。好評を得たとして、今年も全4回の実施を予定している。【すべての画像を見る】〈第1弾、「黄金の味」を使ったメニュー2品提供〉コラボ企画の第1弾として、2026年2月発売の「黄金の味 焼