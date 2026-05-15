【ショップ(模型店)】 【ショップ(吉野家)】 【ショップ(ピザーラ)】 12月中旬 発売予定 価格：各4,180円 トミーテックは、ジオラマキット「ショップ(模型店)」、「ショップ(吉野家)」、「ショップ(ピザーラ)」を12月中旬に発売する。価格は各4,180円。 本商品は1/150スケールで模型店、吉野家、ピザーラの店舗をジ