タルト専門店「キル フェ ボン」の名古屋栄店は、2026年5月28日にオープン1周年を迎える。これを記念し、2つの特別企画を実施する。名古屋栄店限定のタルト2種が1年ぶりに再登場するほか、店内にメッセージボードを設置する。【名古屋栄店限定タルトの画像はこちら】〈1周年記念 オープン記念タルト 2種〉オープン時のみの限定販売だった、愛知県産イチジクと静岡県袋井産クラウンメロンを主役にした名古屋栄店限定タルト2種が、1