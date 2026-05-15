【モデルプレス＝2026/05/15】お笑いタレントの椿鬼奴が5月14日、自身のInstagramを更新。ラテアートに挑戦したことを報告した。【写真】54歳人気芸人「センス感じる」初めての淡いラテアート◆椿鬼奴、ラテアート披露鬼奴は「初めてラテアートやってみたよ！淡いね！」とつづり、ラテアートに挑戦したショットを投稿。きめ細やかな白いフォームミルクと、コクを感じさせるコーヒーのブラウンが混ざり合い、渦巻き状のマーブル模様