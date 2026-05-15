◆ファーム・リーグ西武―巨人（１５日・カーミニーク）巨人は１５日、ファーム・リーグ、西武戦のスタメンを発表した。上半身のコンディション不良から３日の同・広島戦（ジャイアンツタウンスタジアム）で実戦復帰した３年目の西舘勇陽投手が先発登板する。前回登板の同・ロッテ戦（９日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）では４回３失点（自責１）。最速は１５４キロを計測した。山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。打線はこ