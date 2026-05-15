巨人は、１２日の広島戦（岐阜）でチームを今季初のサヨナラ勝利に導いた佐々木俊輔外野手（２６）の記念グッズを、１５日から受注販売すると発表した。ジャイアンツ公式オンラインストアで取り扱う。佐々木は同点で迎えた９回無死一塁、相手・中崎から自身初のサヨナラ２ランを放っていた。商品は、Ｔシャツやフェイスタオルなど計５種類。記念すべき打撃シーンがデザインされている。商品一覧は以下の通り。・Ｔシャツ