◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１５日、美浦トレセンＧ１・３勝馬エフフォーリアの全妹ジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は、朝一番の坂路を活気十分に５８秒７―１３秒９で駆け上がった。鹿戸調教師は「坂路で元気いっぱいだったね。明日も軽くやって備えます」と説明した。７枠１４番に入り「特に枠は気にしていなかったけど、極端な枠