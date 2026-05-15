ナショナルズは１４日（日本時間１５日）、公式ＳＮＳで初の公式チーム犬を所有したことを明らかにした。名前は「Ｎａｔｔｙ」（ナッティ）で、ゴールデンレトリバーとラブラドールレトリバーのミックス犬で生後８週だという。１５日（同１６日）の本拠でのオリオールズ戦で、公式犬としてのデビューを果たすという。複数の米メディアによると、ナショナルズは介助犬などのサービス犬を提供する「ＣａｎｉｎｅＣｏｍｐａｎｉ