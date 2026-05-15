◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強）楽天は１５日、楽天モバイル最強でのソフトバンク戦を、任天堂の協賛でファミリーコンピュータ「スーパーマリオブラザーズ」発売４０周年を記念した特別試合「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」として開催した。試合前の始球式にはキャラクターのマリオが登場。捕手を務めた楽天・太田のミットに右投げでワンバウンドで投球すると、ファンか