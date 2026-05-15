韓国発の人気メイクブランド「colorgram（カラーグラム）」から、『クレヨンしんちゃん』との日本限定コラボコスメが登場♡今回のテーマは“ギャルしんちゃん”。しんちゃんやネネちゃん、ひまわりたちがタロベージュをまとったスペシャルデザインで、持っているだけでも気分が上がるラインナップです。2026年5月29日（金）よりQoo10公式オンラインショップで発売、6月19日（金）からはロフトやPLAZAでも順