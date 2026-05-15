15日放送のNHK正午のニュースでは、映像が乱れるハプニングがあった。【画像】生放送“20分前”の出来事に驚き…『あさイチ』に登場した大物ゲスト地震情報のテロップを掲出した際、黒の小さい点が画面上に無数に現れる状態に。SNSでも「家のテレビが壊れたのかと思った」「なんか急に映像が…」などといった感想が寄せられた。ニュースの最後には「さきほど一部映像が乱れました。おわびします」とのテロップが掲出され、ア