アニメ名探偵コナン、劇場版名探偵コナンの公式Xは15日、毛利蘭役を務めていた声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが死去したと発表した。61歳だった。訃報を受け、ファンから追悼の声が相次いだ。悲しい知らせに「本当に受け止めれないです」「来年の映画までには復帰してくれる思ってました。これから山崎和佳奈さんの声を聞く度に涙があふれそうになる日々です。蘭姉ちゃんは僕の理想のお姉ちゃんでした」「金曜ロー