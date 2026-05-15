◇プロ野球セ・リーグ巨人ーDeNA（5月15日、東京ドーム）巨人は浅野翔吾選手と小濱佑斗選手が1軍に合流しています。浅野選手は今季、キャンプ2軍スタート。1軍との練習時にふくらはぎを肉離れしてしまい、開幕1軍はならず、ここまで2軍で戦ってきました。ここ最近、打撃での調子を上げていて、チャンスを与えられた形となりました。小濱選手は泉口友汰選手、吉川尚輝選手が1軍に復帰したため、2軍に送られましたが、こちらも打撃