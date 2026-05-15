ドクター・中松こと、発明家・実業家の中松義郎さんが5月14日、自身のXを更新。病院での診察の結果を報告しました。【写真を見る】【ドクター・中松】97歳「血液検査の結果は鉄人らしい素晴らしい数値！」と医師が太鼓判中松さんは「本日は病院で五人の名医に診察を受けた。『血液検査の結果は鉄人らしい素晴らしい数値！』と太鼓判を押されたことをご報告します。」と、投稿。 6月に98歳の誕生日を迎える中松さんは、カメラ