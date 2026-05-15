＜Sky RKBレディスクラシック初日◇15日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行中。アウトスタートの最終組が前半を終えた。【LIVEフォト】アスリートの下半身吉田鈴の筋肉美に注目5アンダー・首位タイには政田夢乃と穴井詩。1打差3位タイに桑木志帆と吉田鈴、2打差5位タイにはテレサ・ルー（台湾）、ルーキーの鳥居さくらら6人が続いている。女王・佐久間朱莉、2連勝を狙