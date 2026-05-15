アマチュア時代からプロの試合で活躍していた安田祐香。プロ転向後は2勝を挙げ、2023年シーズンから3年連続シード選手として安定した活躍を続けている。そのセッティングについて、クラブフィッターの吉川仁氏に解説してもらった。【写真】『ZXi』×『スピーダーNX ゴールド』で平均4ヤードアップ新兵器なのに打痕がすでにビッシリ！◇◇◇安田祐香は女子プロの中でもクラブを変えない選手。ドライバーは2023年の開幕戦から3