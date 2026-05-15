＜リョーマゴルフ 日高村オープン事前情報◇14日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞15日に開幕した国内シニアツアーの新規大会は、女子プロゴルファーも参戦する“独自の形式”で開催。シニアの部、女子プロの部、さらに最終日はジュニアゴルファーもプレーし、それぞれの部門で優勝者が決定する。これまでにない新しい大会スタイルに、注目も集める。【現