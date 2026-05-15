PING契約のラスムス・ニールガード＝ピーターセン、マチュー・パボン、マッケンジー・ヒューズ、テイラー・ムーアらが、PGAツアーでPING製の未発表ミニドラ『プロトタイプ ミニ ドライバー』を使用している。テーラーメイドやキャロウェイなど、競合他社が先行して市場形成したこのカテゴリに対し、PINGは追随するのか。本国でプロダクトデザインのディレクターを務める、ライアン・ストッケ氏に開発意図を聞く機会を得た。【画像