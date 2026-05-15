＜コロニアルライフ・チャリティクラシック初日◇14日◇ザ・ウッドクリークC（サウスカロライナ州）◇7032ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第1ラウンドが終了した。【写真】米国でもやっています石川遼の竹ぼうき素振り杉浦悠太は4バーディ・3ボギーの「69」をマーク。1アンダー・59位タイで滑り出した。石川遼は6バーディを奪取したが、4ボギー・1ダブルボギーと出入りが激しく、イーブンパー・76位タイ