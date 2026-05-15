藤本麻子が自身のインスタグラムを更新。左打ちでナイスショットを連発する動画を投稿した。【動画】左打ちでも違和感なし！ 藤本麻子の綺麗なスイング「練習してないのに なんでこんなに打てる？笑」と自分でもビックリした様子。動画の1本目はドライバーショット。低い弾道で真っ直ぐに飛んでいくのを確認すると、同伴プレーヤーも思わず声を上げていた。2本目はラフからアイアンでグリーンを狙う。こちらもしっかりとボールを捉