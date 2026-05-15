◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのダルトン・ラッシング選手が自身のプレーに感情爆発しました。見逃し三振、空振り三振で迎えた6回の第3打席、1アウト2・3塁と絶好のチャンスを迎えますが、空振り、ファウル、空振りで三球三振となりました。ベンチに戻ると感情を爆発。ヘルメットを被った自身の頭に向かってバットで3発思いっきりたたきました。その後守備の準備をする際も、感情