阪神の下村海翔投手が１５日、ＳＧＬスタジアムでシート打撃に登板。打者１０人と対戦し、５三振を奪った。３人目の打者となった戸井から直球で空振り三振を奪うと、続く西純は変化球で。さらに佐野には外角の直球でスイングすらさせず三者連続三振を奪った。その後も変化球で２つの三振をとった右腕。直球中心だったが、変化球も一通り投げ込んだ。２本の安打性も許したが、制球面に大きなばらつきはなく、四球もゼロだった。