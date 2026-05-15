【北京共同】中国外務省は15日、習近平国家主席とトランプ米大統領の首脳会談を受け、イラン情勢を巡り、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を念頭に「早急に航路を再開し、世界のサプライチェーン（供給網）の安定を共同で維持すべきだ」とする報道官談話を発表した。両首脳が「互いの懸念」について適切に対処し、国際・地域問題について意思疎通を強化することで一致したとも明らかにした。イランの核問題などについては、