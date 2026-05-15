ドジャー・スタジアムが大ブーイングに包まれた。１４日（日本時間１５日）のジャイアンツ戦で２点リードの５回二死一塁でイ・ジョンフ（李政厚）がシーハンの真ん中高めのフォーシームを捉え、左翼線ギリギリに落とした。緩慢な動きで打球を追った左翼手のテオスカー・ヘルナンデスはフェンスに跳ね返った打球を後逸。イ・ジョンフは快速を飛ばして生還し、「ランニングホームラン」となった。ファウルになると判断していたのだ