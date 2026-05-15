【その他の画像・動画等を元記事で観る】サンライズ50周年記念作品となる「装甲騎兵ボトムズ」シリーズ完全新作『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女（ヘクセ）』の【第1作】を2026年11月20日(金)に劇場公開することが決定した。本シリーズは全2部作の劇場公開作品となる。今回の解禁では、最新のアニメーション映像を使用した特報を公開。戦火を駆けるスコープドッグと、意味深に映る”魔女”の姿が。また同時に解禁されたティザービジ