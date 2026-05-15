【モデルプレス＝2026/05/15】元バレーボール日本代表で引退後はさまざまなメディアで活躍する狩野舞子が5月14日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのゴルフウェア姿を公開し、話題となっている。【写真】37歳元バレーボール日本代表「美脚すぎる」ミニスカゴルフコーデ◆狩野舞子、モノトーンミニスカ姿公開狩野は、ゴルフ場でのゴルフプレイ姿を披露。黒白グレーの3色に分かれたトップスに黒のプリーツミニスカート、黒の靴