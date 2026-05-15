【モデルプレス＝2026/05/15】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのピクニック弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】人気芸人の34歳美人妻「おかずたくさんで素敵」おむすび・春巻き・卵焼きなどピクニック弁当◆蜂谷晏海、家族のピクニックの様子公開蜂谷は「この間の日曜日 久しぶりの家族全員で公園にピクニック」「お弁当もいっぱい食べて