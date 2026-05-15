【モデルプレス＝2026/05/15】元AKB48・SKE48でマルチクリエイターの佐藤すみれが5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。最近のメニューを公開し、話題を呼んでいる。【写真】32歳元AKB「スイーツまであってすごい」最近の食育料理多数公開◆佐藤すみれ「最近の食育」披露佐藤は「最近の食育」とつづり写真を投稿。4分割にした写真ではしいたけや鶏肉が乗った具沢山うどん、鍋ににんじんや小松菜などが入った白いスープ、鮭