消防によりますと午後0時半前、が発生しました。 「店舗の商品が燃えている」と119番通報があり、現在、消防隊が現場に向かい消火活動にあたっています。 午後0時45分ごろ視聴者が撮影した写真では、建物付近から黒煙が高くあがり、消防隊が活動している様子が確認できます。 けが人の情報は入っていないということです。 ・ ・ ・