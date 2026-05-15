鹿児島県喜界町で土木工事などを手がける「日の出建設」が5月8日、再度の資金ショートを起こし、破産申請の準備に入ったことがわかりました 。 負債総額は2025年4月末時点で約5500万円とみられています 。 官公庁発注の土木工事を主体に展開 ピーク時は売上高約2億8000万円 東京商工リサーチ鹿児島支店によりますと「日の出建設」は1984年5月に設立。 官公庁発注工事を主体に受注基盤を構築し、特に土木工