【モデルプレス＝2026/05/15】女優の山下美月が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。カレーを公開し、話題を呼んでいる。【写真】26歳元乃木坂圧倒的センター「白米じゃないのおしゃれ」ヘルシーなはずカレー◆山下美月「ヘルシーなはずカレー」公開山下は「ヘルシーなはずカレー」と、カレーの絵文字とともにつづり、写真を投稿。黒いお皿の上に、雑穀米と、大きく切られたにんじん、じゃがいもが入ったプレートを披露し