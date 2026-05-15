歌謡コーラスグループ「純烈」の弟分グループ、「モナキ」が2026年5月11日に公式Xを更新。メンバーのサカイJr.さん（37）の自撮りショットに注目が集まっている。「今までとは違う華やかなステージとなりました」23年10月に行われた「酒井一圭プロデュースセカンドチャンスオーディション」で約1000人の応募者の中から選ばれた4人組グループの「モナキ」。メンバーは、サカイJr.さん、じんさん（39）、おヨネさん（28）、ケンケン