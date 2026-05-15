四国水族館提供 香川県宇多津町の四国水族館を会場に、最大800人規模の恋活イベント「夜の水族館まるごと出会いの舞台～四国水族館ナイト～」が5月23日に行われます。対象は20歳以上の独身男女です。 四国水族館は普段は午後6時までの営業ですが、イベントは午後6時30分～午後9時と、夜の水族館の雰囲気を楽しめます。水族館によりますと、これだけ大規模の恋活イベントが開かれるのは初めてだというこ