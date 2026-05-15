160.61ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.04エンベロープ1%上限（10日間） 158.92一目均衡表・雲（上限） 158.50現値 158.2421日移動平均 157.88一目均衡表・基準線 157.4710日移動平均 157.43100日移動平均 156.82一目均衡表・転換線 156.37一目均衡表・雲（下限） 155.89エンベロープ1%下限（10日間） 155.88ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 154.5