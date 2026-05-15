CircleStone Labsが画像生成AIモデル「Anima-Base」を2026年5月15日に公開しました。Animaは2026年1月からプレビュー版が公開されていたモデルで、「タグと自然言語の両方でプロントを記入できる」「SDXL系モデルやIllustrious系モデルと比べてプロント追従性が高い」といった特徴を備えていることからプレビュー版の段階から大きな注目を集めていました。正式版が公開されたので実際にComfyUIで画像を生成する手順やプロンプトの