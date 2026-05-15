◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１５日、美浦トレセン２週連続で津村明秀騎手を背にして、１４日に最終追い切りを終えたニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、８枠１６番に決定した。上原佑調教師は「真ん中よりも外が希望でした。この枠なら競馬がしやすいと思います。あとは騎手と作戦を組み立てます」とコメントした。２走前の福島記