【新華社蕪湖5月15日】中国安徽省蕪湖市にある硅客（けいきゃく）ロボット未来社区（コミュニティー）ではこのほど、複数のエンボディドAI（身体性を持つ人工知能）ロボットがスタッフの指示の下、人とロボットの相互作用に関する技能訓練や評価試験を行った。同コミュニティーは、データ収集、シミュレーション訓練、シーン検証、公共サービスを一体化した総合的なイノベーション拠点となっている。エンボディドAIとスウォー