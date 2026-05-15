日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１５日、導入から１か月たった自転車の「青切符」について報じた。警視庁は１４日、自転車の青切符交付件数が１か月全国で２１４７件だったことを発表。番組では最も多かったのは「一時不停止」で８４６件、次に「ながらスマホ」で７１３件、３番目が「信号無視」で２９８件だったことを伝えた。ＭＣの山里亮太は「車両じゃないと思っていないと