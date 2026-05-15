きゅうりだけで絶品作りおき 1本で買うより、3本まとめて買うほうがお買い得なことが多いきゅうり。少しずつ食べているとあっという間にしなびてしまうので、買ったらすぐに作りおきおかずを仕込みましょう！今回は「きゅうりだけ」でできる作りおきレシピをご紹介します。和風、中華など、いろいろな風味で楽しめますよ。 切り方の工夫で味がなじむ 中華風、ごまみそなど、いろいろな味付けの作りおきレシピを集めました。皮を