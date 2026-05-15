海南省の大学で講義するドイツ人教師ディルク・クランさん。（２０２５年１１月８日撮影、海口＝新華社配信）【新華社海口5月15日】中国でビザの免除措置など入国制度の整備が進む中、海南省を訪れる外国人や、現地で暮らす外国人が増えている。快適な気候や美しい環境に加え、治安がよく常に安心して過ごせることも、外国人にとっての海南省の魅力となっている。海南ビーレフェルト応用科学大学のドイツ人教師ディルク・クラ