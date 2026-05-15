手作りのほうが温かみがある。保育士の負担を増やさないためーー。言いたいことはわかるのですが、入園2週間前に知らされるのはつらすぎる！おいおい、ちょっと待ってくれ…と思って妹に愚痴ってみると…!?>>【まんが】保護者の負担が多すぎる(ウーマンエキサイト編集部)