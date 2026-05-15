アニメ『名探偵コナン』で毛利蘭役を務める、声優の山崎和佳奈さんが４月１８日に亡くなったことが５月１５日、分かりました。６１歳でした。所属事務所の『青二プロダクション』が公式ホームページで発表しました。【写真を見る】【 訃報 】声優・山崎和佳奈さん（６１）死去『名探偵コナン』毛利蘭役TBS系『サンデー・ジャポン』ナレーター等で活躍所属事務所発表（全文）山崎さんは、今年２月に体調不良のため当面の間活動