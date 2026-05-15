今年3月に飲酒と薬物の影響下で運転した容疑で逮捕・起訴され、司法取引に応じて危険運転の罪を認めて12カ月の保護観察と罰金などが科せられた米歌手ブリトニー・スピアーズ（44）が13日、米ロサンゼルス近郊のレストランでナイフを手に歩き回るなどの奇行を展開していたことが分かった。米ニューヨーク・ポスト紙が、店に居合わせた目撃者のインタビューを掲載。この人物によると、シャーマンオークスにあるレストラン、ブルー・