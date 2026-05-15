【チロルチョコ ぷくぺた】 9月7日頃発売予定 価格：660円 ムービックは、シール「チロルチョコ ぷくぺた」を、全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等にて9月7日頃発売する。価格は660円。 本商品は、「チロルチョコ」をモチーフとした、ぷくっとかわいいシール。定番商品のパッケージから毎年期間限定で発売されている