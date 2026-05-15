本日5月15日（金）放送の『ミュージックステーション』には、7組のアーティストが登場。8月11日（火）に35年ぶりとなる武道館公演が決定している爆風スランプが30年ぶりのMステ出演。名曲『大きな玉ねぎの下で』を37年ぶりに披露する。【写真】爆風スランプ、PUFFY、&TEAM…本日出演のアーティスト全7組『大きな玉ねぎの下で』は、1985年11月にリリースされた爆風スランプ2枚目のオリジナルアルバム『しあわせ』に収録され、そ